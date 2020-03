immo flash

Wierzbinski verstärkt Go Asset

Karriere zum Tag: Stefan Wierzbinski Partner Investment Management

Autor: Charles Steiner

© Go Asset

Der österreichische Logistikimmobilienentwickler Go Asset will ihr CEE-Geschäft weiter forcieren und hat dazu Stefan Wierzbinski als Partner Investment Management und Capital Markets an Bord geholt. Sein Schwerpunkt wird neben Österreich in den CEE Ländern liegen, heißt es vonseiten Go Asset.

Go Asset zufolge weist Wierzbinski eine jahrzehntelange Erfahrung am europäischen Industrie- und Logistikimmobilienmarkt auf. Er war viele Jahre bei Granite REIT, Canada beschäftigt, einem an der Börse in Toronto und New York gelisteten Real Estate Investment Trust und hat dabei das Europäische Industrieimmobilienportfolio mit den Länderschwerpunkten Deutschland, Österreich, Niederlande und Polen verantwortet. Zuletzt war Stefan Wierzbinski bei Garbe Industrial Real Estate GmbH in Hamburg als Head of Investment Management Europe tätig.