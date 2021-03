immo flash

WIM findet Ende Mai statt

Gemeinsam mit der Wohnen & Interieur

Autor: Charles Steiner

So es das Pandemiegeschehen zulässt, wird die Wiener Immobilienmesse, genauso wie die Wohnen & Interieur, Ende Mai in der Messe Wien über die Bühne gehen. In einer Stellungnahme von Edi Seliger, Head of Operations Living and Construction hält man am Termin fest: "Wir setzen alles daran, dass das Messedoppel wie geplant Ende Mai stattfinden kann. Das bietet allen Beteiligten Planungssicherheit. Ein hochhochprofessionelles Hygiene- und Präventionskonzept, sowie hochmoderne Be- und Entlüftungssysteme in den Hallen der Messe Wien sorgen für beste Bedingungen für Aussteller und Besucher. Wir sind voller Zuversicht und freuen uns auf zwei erfolgreiche Messen."

Demnach wird die Wohnen & Interieur vom 26. bis 30. Mai stattfinden, die Wiener Immobilienmesse vom 29. bis 30. Mai. Seliger: "Sowohl Aussteller als auch Besucher wünschen sich den persönlichen Kontakt mehr denn je, auch wenn immer noch ein Funke Verunsicherung gegeben ist." Eine neue hybride Gangart soll das Messegeschäft künftig beflügeln, so Seliger.