Winegg startet in Simmering

Schon bei Baustart ein Drittel verkauft

Autor: Charles Steiner

In der Hugogasse 8 in Wien Simmering startet Winegg Realitäten jetzt ein Wohnprojekt mit 49 Eigentumswohnungen. Schon bei Baustart konnten bereits ein Drittel der Einheiten verkauft werden, wie der Investor und Projektentwickler via Aussendung mitteilen lässt. Die Wohneinheiten seien zwischen 36 und 93 m² groß und eigneten sich auch für Vorsorgezwecke, wie Winegg erklärt.

Für Hannes Speiser, Prokurist bei Winegg, ist vor allem das dynamische Bevölkerungswachstum in Simmering ausschlaggebend für das Projekt: „Im Mittelpunkt unserer Projekte stehen die zukünftigen Bewohner der Gebäude. Neben ökologischen und ökonomischen Faktoren wie einer ressourcenschonenden Bauweise, Barrierefreiheit und Sicherheit achten wir auch auf den Standort der gebauten Umwelt. Gute Infrastruktur und Nahversorgung sorgen für eine ausgezeichnete Wohn- und Lebensqualität.“ Diese ist durch die Anbindung an die U3 und die fußläufige Nähe des Einkaufszentrums Simmering gegeben.