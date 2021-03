immo flash

Wirtz wird neuer Leiter Einkauf

Karriere zum Tag: Neu bei Zentral Boden Immobilien Gruppe

Autor: Charles Steiner

Die Zentral Boden Immobilien Gruppe (ZBI), die mit einem spekakulären Deal seit dem Vorjahr auch in Wien investiert ist, hat mit Thomas Wirtz einen neuen interimistischen Leiter für den Bereich Einkauf eingesetzt. Wirtz ist bereits seit 2014 Mitglied des Vorstands der ZBI und als dieser verantwortlich für die Verkaufsaktivitäten des Fondsspezialisten. Mit der neuen Aufgabe wird Wirtz auch noch Mitglied des Investitionsausschusses, so die ZBI via Aussendung.

Wirtz verfügt als Diplom-Kaufmann, Immobilienökonom (ebs), MBA (IREBS) und Chartered Surveyor (FRICS) über mehr als 25 Jahre Erfahrung als Führungskraft im Immobilieninvestmentbereich. Vor seinem Eintritt in die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe 2014 leitete Wirtz als Geschäftsführer und Managing Director eines unabhängigen Finanzdienstleisters den Bereich Real Estate Corporate Finance. Jörg Kotzenbauer, CEO der ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe erklärte in einer Stellungnahme, dass die ZBI nach wie vor nach passenden Investitionsobjekten am deutschen und österreichischen Wohnimmobilienmarkt sei. Im Vorjahr hatte die ZBI mit dem Wohngarten Simmering ein Entwicklungsprojekt mit über 600 Wohneinheiten forward erworben.