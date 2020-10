immo flash

Wisag setzt auf Assistenz-Roboter

Humanoide Roboter sollen bei Kunden eingesetzt werden

Autor: Stefan Posch

© Wisag

Am Empfang der Wisag Zentrale in Frankfurt begrüßt seit September der digitale Besucherassistent Hugo die Gäste. Im nächsten Schritt sollen die humanoiden Roboter auch bei Kunden der Wisag eingesetzt werden und dort die Empfangsteams unterstützen. Die Wisag Sicherheit & Service Holding hat Hugo gemeinsam mit dem Service-Robotics-Hersteller pi4_robotics entwickelt, die Besuchermanagement-Software stammt von EnterSmart.

Hugo kann angekündigte Besucher eigenständig anmelden und führt in etwa zwei Minuten den kompletten Check-in-Prozess selbstständig und vollautomatisch durch. Er begrüßt Gäste mit Sprachausgabe, scannt Ausweise, gleicht Gesichter ab, gibt Besucherkarten aus und erklärt bei Bedarf den Weg durchs Haus. Der digitale Besucherassistent informiert sich dafür selbst über Termine und dokumentiert Besuche automatisch in einer zentralen Datenbank.

„Mit Hugo möchten wir unsere Kunden und Gäste begeistern und unsere Empfangsteams bei Routinetätigkeiten entlasten“, sagt Andreas Burmeister, Geschäftsführer der Wisag Sicherheit & Service Holding. Auch wenn Robotertechnik beispielsweise in der Fertigung bereits seit Längerem eingesetzt werde und für Menschen in der Automobil- und Flugzeugbranche gang und gäbe wäre, sei ein solch hoch entwickelter digitaler Besucherassistent für den Bereich Serviceleistungen in Deutschland ein Novum.

Um den digitalen Besucherassistenten zu entwickeln, war die Wisag Sicherheit & Service Holding 2018 eine Partnerschaft mit Technologieexperte pi4_robotics eingegangen. „Es war ein spannender und komplexer Prozess, Hugo gemeinsam mit der Wisag zum Leben zu erwecken. Er ist ein absolutes Hightechprodukt made in Germany - von der Sprachausgabe bis hin zur Gesichtserkennung. Der gemeinsame Fokus lag auf einem einfach zu bedienenden, nutzerfreundlichen, aber auch sympathischen Kollegen“, erklärt Matthias Krinke, Geschäftsführer des Herstellers pi4_robotics. Die Verarbeitung der Sprach- und Bilderkennung erfolgt lokal im Roboter, sodass der Prozess vollständig DSGVO-konform abgebildet wird.