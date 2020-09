immo flash

WK-Development startet in Währing

Spatenstich für Park Suites

Autor: Charles Steiner

In der Hockegasse 49 entwickelt die WK-Development mit den Park Suites eine Wohnhausanlage mit 34 Einheiten in zwei Baukörpern. So eben ist der Spatenstich für das Projekt mit einer Wohnnutzfläche von knapp 2.500 m² begangen worden. Auf fünf Ebenen aufgeteilt, werden in jedem der beiden Häuser jeweils 17 attraktive und individuell adaptierte Wohneinheiten errichtet. Für die Planung zeichnet das Architekturbüro Bolldorf2Architekten verantwortlich. Die beiden Häuser werden als Niedrigenergiehäuser errichtet.

Neben Freiflächen in jeder Wohnung sowie einem barrierefreien Zugang zur Tiefgarage will die WK Development auch mit einem Concierge-Service punkten. Die Fertigstellung der Anlage ist für das Jahr 2022 geplant.