immo flash

Event zum Tag: Wohnbau-Kongress

Leistbares Wohnen, Mikrowohnungen und Digitalisierung

Autor: Stefan Posch

Vergangene Woche ging im Wiener Hotel Imperial der erste Wohnbau-Kongress von Interconnection Consulting über die Bühne. Aktuelle Themen, wie etwa die Schaffung von leitsbaren Wohnraum, Mikrowohnungen und Digitalisierung, wurden dabei aufgeworfen und diskutiert.

Christian Polak, Geschäftsführer von 6B47 Austria referierte etwa über Innovationsstrategien aus Sicht seines Unternehmens und stellte abgeschlossene und zukünftige Projekte vor. Den Fokus legte Polak dabei auf Umnutzung von Gebäuden und Quartiersentwicklungen. Matthias Frick, Business Development bei der Rhomberg Bau Gruppe und Stefan Schrenk, Geschäftsführer von Lean Works, stellten gemeinsam ihren neuen Ansatz beim Gebäudebau vor. Dabei wird der LEAN-Ansatz mittels Vorfertigung und Modulbau für den Bau angewendet. So sollen zukünftig Gebäude leistbarer werden. Auch Wolfgang Stabauer, Geschäftsführer ÖKO-Wohnbau widmete sich dem Thema leistbaren Wohnbau, das er mittels Bauherrenmodellen gewährleisten will. Auch betreutes Wohnen würde sich so steuerlich begünstigt, umsetzen lassen. Am Nachmittag ging Felix Embacher, Leitung Corporate Consulting bei Bulwiengesa, der Frage nach, wieviele Mikrowohnungen eine Stadt braucht. Den Schlusspunkt des Vortragsreigens setzte Marcel Nürnberg, Geschäftsführer von Squarebytes, der über Virtual Reality als Verkaufstool referierte.