Wohnpreise steigen weiter

In Wien vor allem in günstigen Lagen

Autor: Gerhard Rodler

Überwiegend steigen die Wohnangebotspreise in Österreich immer noch. 2019 war das in drei Viertel aller Bezirke der Fall, hat die Immobilienplattform willhaben herausgefunden. Nationale Spitzenreiter bei Preissteigerungen sind aber nicht die klassischen Hochpreisregionen, sondern Feldkirchen, Dornbirn und Sankt Veit an der Glan. In Wien, aber auch in den Landeshauptstädten war das Preiswachstum von 2018 auf 2019 hingegen moderat.

Landesweit bewegten sich die Preise für Eigentumswohnungen um fast 6 Prozent nach oben. Die kräftigsten Preiszunahmen verzeichnete Feldkirchen in Kärnten. In diesem Bezirk legte der durchschnittliche Quadratmeterpreis um fast 40 Prozent zu. Platz Zwei und Drei gingen an Dornbirn und Sankt Veit an der Glan mit überdurchschnittliche Angebotspreissteigerungen von rund 25 Prozent. Auch in Braunau am Inn und Villach gab es Preiszuwächse von bis zu 17 Prozent. Besonders starke Zuwächse wie zum Beispiel in Feldkirchen waren streckenweise auch durch sehr große aktuelle Bauprojekte mit einer Vielzahl an Wohneinheiten angetrieben.

Die Wiener Gemeindebezirke verzeichneten allesamt einen moderaten Preisanstieg von maximal 9 Prozent (Liesing). Die Ausnahmen bildeten Rudolfsheim-Fünfhaus (-0,1 Prozent) und, wie schon in der Vorjahresbeobachtung, Wieden (-0,9 Prozent). In allen anderen Bezirken wurden Eigentumswohnungen gegenüber dem Vorjahr teurer angeboten. Hinter Spitzenreiter Liesing folgen Floridsdorf (8,2 Prozent) und Leopoldstadt (6 Prozent). Der mit Abstand teuerste Bezirk Innere Stadt, der einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 11.890 Euro aufweist, verzeichnete einen vergleichsweise geringen Preisanstieg von fast 4 Prozent. Dahinter folgen die Bezirke Josefstadt, Neubau, Wieden, Alsergrund und Döbling mit einem Durchschnittspreis von mehr als 6.000 Euro.