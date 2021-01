immo flash

WSE ordnet Immo-Entwicklung neu

Martin Kalaschek und Stefan Sima neue Leiter

Autor: Stefan Posch

Die WSE Wiener Standortentwicklung, ein Unternehmen der Wien Holding, organisiert die Abteilung Immobilienentwicklung neu. Die beiden langjährigen Mitarbeiter Martin Kalaschek und Stefan Sima übernahmen mit 1. Jänner 2021 die Leitung des Bereichs und damit des Projektmanager- und Projektassistenten-Teams. Neben ihrer Leitungsfunktionen sind sie weiterhin auch operativ in Immobilienprojekten der WSE tätig.

Der Jurist Martin Kalaschek ist seit 1991 im Bereich der Entwicklung und Verwertung von Immobilienprojekten im In- und Ausland aktiv. Von 2002 bis 2005 war er ein erstes Mal als Projektentwickler in der WSE tätig. Nach vier Jahren selbstständiger Tätigkeit als Bauträger und Immobilienvermarkter kehrte er 2009 in die WSE zurück, wo er seither für diverse Großprojekte in der Stadt- und Immobilienentwicklung sowie für die Organisation und Durchführung von Verwertungsverfahren zuständig war und ist. Stefan Sima hat das Studium der Raumplanung und Raumordnung an der Technischen Universität Wien abgeschlossen. Von 2002 bis 2006 arbeitete er als Raumplaner sowie als Entwickler für Wohnungsneubauten, bevor er im Jänner 2007 als Projektleiter bei der WSE einstieg. In den vergangenen Jahren war er dabei - auch in der Funktion als Geschäftsführer - für zahlreiche Stadt- und Immobilienentwicklungsprojekte verantwortlich.