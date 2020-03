immo flash

Zalando HQ wird erweitert

Neue Bauteile direkt neben UBM-Projekt

Autor: Charles Steiner

© Henn Architekten

Das Zalando Headquarter in Berlin, das Ende 2018 durch die UBM Development entwickelt worden ist, wird jetzt erweitert - allerdings durch einen anderen Totalunternehmer und auch einen anderen Investor. Die bereits bestehenden Headquarter X und O am Zalando Campus werden jetzt um ein drittes Objekt ausgedehnt, das von der HIH Projektentwicklung errichtet wird. Das geschehe unabhängig zum bereits bestehenden Objekt.

Der Baustart des 12.900 m² Gesamtmietfläche umfassenden Objekts ist bereits erfolgt, wie HIH Projektentwicklung berichtet. Der Neubau ist für einen Individualfonds der Warburg-HIH Invest vorgesehen, der für einen nicht näher genannten Investor aufgelegt worden ist.

Mit dem dritten Teil des Zalando Headquarters, der in der zweiten Jahreshälfte 2022 fertiggestellt werden soll, wächst der Campus auf rund 100.000 m² an. Es befindet sich in der Valeska-Gert-Straße an der Spree im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.