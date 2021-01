immo flash

Zentrum Rennweg vollvermietet

Sowohl Retailflächen als auch Büros sind voll

Autor: Charles Steiner

Auch wenn der Lockdown zumindest bis zum 7. Februar verlängert worden ist, gibt es doch den einen oder anderen Vermietungserfolg im Einzelhandelssektor zu vermelden. So ist jetzt das Zentrum Rennweg in Wien mit rund 3.300 m² Geschäfts- und 13.100 m² Bürofläche vollvermietet, erklärt Otto Immobilien via Aussendung. Das Zentrum Rennweg, dessen Vermietungsmanagement von Otto Immobilien im vergangenen Jahr übernommen worden war, verweist jetzt auf Ankermieter wie Lidl, Burger King, BackWerk, Subway, Chilai, Strassl und Stars Fitness. Die Immobilie punktet dabei auf eine direkte Anbindung an die S-Bahn, der unmittelbaren Nähe zum Belvedere und der hohen Passantenfrequenz, heißt es dabei von Otto Immobilien.