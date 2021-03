Immobilien Magazin

Ziegel, wertvoller als Gold

Die Coronapandemie hat sich bisher nur unwesentlich auf den Zinshausmarkt ausgewirkt. Im Gegenteil: Die Nachfrage ist immer stärker geworden. Und: Ganze Häuser für den Bestand sind wieder bankable.

Autor: Charles Steiner

So ein Gründerzeithaus hat schon jede Menge erlebt. Wenn die weit über 100 Jahre alten Ziegel sprechen könnten, wüssten sie schon von vielen Krisen zu berichten. Der Erste Weltkrieg, der Europa neu geordnet hatte, die Spanische Grippe, die Millionen Menschen das Leben gekostet hatte, der Zweite Weltkrieg, der erneut die Geschichte unter hohem Blutzoll umgeschrieben hatte, die Ölkrise, die Subprime-Krise und viele mehr. Jetzt ist es halt eben das Coronavirus, das die Welt in Atem hält und dessen Auswirkungen noch nicht final abgeschätzt werden können. Das und die mehr als unübersichtliche Lage in der Weltpolitik könnte ja noch zur einen oder anderen Verwerfung führen. Es sind schon interessante Zeiten, die jetzt herrschen - mit der Covid-Pandemie betritt die Gesellschaft quasi Neuland. Kaum jemand in Europa hat eine Pandemie miterlebt, genauso wenig hat man weltweit die richtige Strategie gefunden, um der Krankheit den Garaus zu machen. Man versucht also, sich mit Impfungen, Massentests und Lock-downs an das Problem heranzutasten und endlich wieder Normalität einkehren zu lassen. Mit mehr oder weniger überschaubaren Ergebnissen.

"Es gibt keine Anzeichen dafür, dass es bei Zinshäusern demnächst wegen Corona zu Notverkäufen kommen wird." - Markus Arnold

Beständig seit Jahrzehnten

Was würde also so ein Gründerzeithaus sagen, wenn man es denn zur Coronapandemie befragte? Höchstwahrscheinlich, dass es bereits seit weit über 100 Jahren steht und vielen Generationen Wohnraum zur Verfügung gestellt hat, gleich, welche Krise es gerade durchzustehen hatte. Ergo wird das Haus auch diese Pandemie ohne gröbere Schwierigkeiten überstehen. Mehr noch: Weil Zinshäuser nicht mehr gebaut werden, steigen sie im Wert. Ein knappes und solides Gut, das auch bei Investoren äußerst begehrt ist, weil kostbar und nicht reproduzierbar. Und sie prägen das Stadtbild wie keine andere Immobilienart.

"Wer verkauft, tut es zu einem guten Preis. Wer nicht verkaufen muss, behält das Zinshaus lieber." - Eugen Otto

Doch wie reagieren Anleger auf die Situation mit dem lästigen Virus? Ist der Appetit nach Ziegelgold durch die Pandemie zurückgegangen? Mitnichten. Wenn man sich in der Immobilienbranche so umhört, so berichtet eigentlich niemand von sinkender Nachfrage oder gar sinkenden Preisen. Auch wenn am Anfang der Pandemie voriges Jahr noch nicht ganz klar war, wie die Immobilienmärkte auf dieses disruptive Ereignis reagieren würden. Eugen Otto, Chef von Otto Immobilien, erinnert sich noch an die Zeit des ersten Lockdowns. In den ersten Tagen, so sagte er, sei - wie bei vielen - eine gewisse Schockstarre eingetreten, nach zwei Wochen war sie wie verflogen. Und auch das Geschäft lief wieder mehr oder weniger wie gewohnt - wenn auch vom Homeoffice aus. Was er beobachtet hat, waren vor allem steigende Preise und so mancher Schnäppchenjäger. Einer, so erzählt Otto, hatte sich bei ihm gemeldet und wollte ein Haus - vorausgesetzt natürlich, es ist durch die Coronapandemie günstiger geworden.

Doch ein solches ist nicht aufzutreiben gewesen. Otto: "Es gibt bis jetzt keine Firesales. Wer verkauft, tut es zu einem guten Preis. Wer nicht verkaufen muss, behält das Zinshaus." Es wäre auch unmöglich, im Fall des Falles an ein so genanntes Schnäppchen zu geraten, denn wenn ein Haus mit guter Qualität auf dem Markt ist, hängen bereits mehrere Investoren dran. Man kann sich ausrechnen, dass diese sich wohl eher nicht im Preis unterbieten würden. Was Otto aber beobachtet hat, ist, dass sich bei seinen Käufern die Spreu vom Weizen hinsichtlich der Objektqualität geändert hat. Gute Objekte, so sagt er, werden sehr gute Preise erzielen. Schlechte Objekte - also jene mit schlechter Bausubstanz, sehr schlechter Lage, womöglich noch mit Substandard-Wohnungen, brauchen nicht nur wesentlich länger bei der Vermarktung, es sind auch Risikoabschläge fällig. Dem gegenüber wird es bei guten Objekten kaum zu längeren Vermarktungszeiten kommen, sofern keine Phantasiepreise verlangt werden. Bei besonders schönen Objekten hingegen werden schon auch einmal Liebhaberpreise bezahlt.

"Für viele Anleger ist mittlerweile das ganze Haus mehr wert als die Summe der parifizierten Teile." - Thomas Rohr

Geld muss Ziegel werden

Was allerdings erstaunlich ist, ist die Tatsache, dass der Nachfrageüberhang erheblich zugenommen hat. Es sind immer mehr professionelle Privatinvestoren, die am Markt mitmischen, also jene, die über viel Geld verfügen, es mangels Anlagealternativen aber lieber in Immobilien und mittlerweile auch in Zinshäuser stecken. Ungeachtet der Tatsache, dass das Zinshaus eine durchaus komplexe Materie geworden ist. Auf der anderen Seite warten Zinshausentwickler auf die passenden Objekte, um sie abparifiziert zu verkaufen. Diese Gruppe stellt noch immer die stärkste Käuferschicht im Zinshausbereich dar. Und sie ist immer noch hungrig nach neuen Objekten. Michael Schmidt, Geschäftsführer des Familienunternehmens 3SI Immogroup, sieht den Zinshausmarkt durch die Coronapandemie noch heißer umkämpft: "Mit investitionswilligen Stiftungen und Privatinvestoren sind neue Player hinzugekommen. Nachdem das Produkt Gründerzeithaus aber nicht nachproduziert wird und auch nicht vervielfältigbar ist, werden da die Preise weiterhin steigen." Die aktuelle ökonomische Unsicherheit aufgrund der Pandemie würde die Sache nicht besser machen - in Zeiten, wo nach wie vor sehr viel Geld auf dem Markt ist und Anlagealternativen kaum vorhanden. Auch ist der Druck auf den Markt stärker geworden. Nämlich eben durch Stiftungen und Privatinvestoren, wie Schmidt meint: "Seitdem man auf der Bank ab einem gewissen Vermögen eine Verwahrgebühr von 0,5 Prozent zu entrichten hat, muss das Geld anderweitig veranlagt werden." Zinshäuser passen da ganz gut ins Konzept - weswegen auch Zinshäuser mit Anfangsrenditen von 1,5 Prozent gegenüber dem Sparbuch immer noch bankable sind - und ihnen zudem ein weiteres Wertsteigerungspotenzial innewohnt.

"Mit investitionsfreudigen Stiftungen und Privatinvestoren sind neue Player am Markt hinzugekommen." - Michael Schmidt

Die Bestandshalter kommen

Auch wenn die größte Gruppe der Käufer auf die Zinshausentwickler entfällt, so hat sich durch das Coronajahr wieder ein Segment auf den Markt zurückgemeldet, von dem man sich angesichts der niedrigen Renditen eigentlich mehr oder weniger verabschiedet hatte. Nämlich jene Käufer, die nicht planen, die Häuser zu parifizieren, sondern mit dem Mietbestand zur Sicherung des Geldes zu übernehmen. Funktionen, wie sie Privatinvestoren und Family Offices erfüllen.

"Die Coronapandemie hat zweifellos das Bedürfnis nach Sicherheit wesentlich gesteigert." - Mathias Miller-Aichholz

Thomas Rohr, Geschäftsführer von Immorohr hat dazu im vergangenen Jahr eine interessante Beobachtung gemacht, wie er dem Immobilien Magazin erzählt: "Neu ist, dass für viele Anleger das ganze Haus mehr wert ist als die Summe der abparifizierten Teile." Das hat auch mit den bereits genannten Verwahrgebühren der Bank vulgo Negativzins zu tun, denn: "Vor zwei bis drei Jahren war Abparifizieren bei den Renditeerwartungen der Stein der Weisen. Heute allerdings, wo die Rendite zwischen 0,5 Prozent Verwahrgebühr und zwei Prozent liegt, ist das Aufkaufen eines Zinshauses mit Mieterbestand wieder eine Option, die auch mit dem Ankaufspreis darstellbar ist", so Rohr. Schließlich könne man in einem Haus mit Mieterbestand in Zeiten wie diesen das Geld sicher und gewinnbringend parken - was man bei einer Bank eben nicht mehr könne, ohne draufzahlen zu müssen. Im Fall des Falles kann man es dann aber immer noch verkaufen - oder in Wohnungseinheiten abverkaufen.

Keine Notverkäufe

Auch wenn gerade die Zeiten für einen Zinshausverkauf äußerst günstig sind, würden doch viele ihr Haus lieber behalten, auch bedingt durch den Umstand, dass man den Erlös ja ebenfalls anlegen müsste, will man kein Geld verlieren. Während es im vergangenen Jahr keine Notverkäufe gegeben hat, glaubt Markus Arnold, Chef von Arnold Immobilien auch jetzt nicht, dass es welche geben wird. Für ein Haus in guter Qualität, sagt er, wird man auch einen guten Preis bekommen, es gebe keinerlei Anzeichen, dass sich das ändern würde. Auch nicht, wenn im Gründerzeithaus vielleicht ein Hotel oder Ladenflächen vorhanden sind, die im Zuge der Pandemie am meisten in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Notverkäufe würde es ja nur dann geben, sagt Arnold, wenn man schnell Geld benötigen würde und einen Verkaufsprozess nicht abwarten könne. Und selbst da ist es unwahrscheinlich, wenn die Bank im Falle des Falles zu einem Verkauf drängt, weil sie einen Kredit fällig stellt, sie nicht noch einen Verkaufsprozess abwarten kann, sofern sie ein Gründerzeithaus in den Preissphären, in denen es sich befindet, nicht ohnehin als Sicherheit akzeptieren würde.

Es wäre mehr möglich

Das Zinshaus hat also ein mehr als standhaftes Immunsystem gegenüber dem Coronavirus entwickelt. Dennoch bleibt auch ein Wermutstropfen. Doch der liegt weniger am Zinshaus und seiner Sicherheit selbst, sondern ist den Lockdowns und Einreisebeschränkungen geschuldet. Mathias Miller-Aichholz, Standortleiter Wien bei Hudej Zinshäuser, spricht von einem sehr erfolgreichen Investmentjahr 2020, mit Umsatzwachstum und erweitertem Mitarbeiterstock, wenngleich er dazu sagt, dass es durchaus noch mehr hätte sein können. Manche Deals hätten aufgrund Corona nicht realisiert werden können - schlicht und einfach, weil es den Käufern nicht möglich war, die Immobilie live zu besichtigen. Heuer sei man gar sehr schwungvoll ins neue Jahr gestartet, die Nachfrage sei ungebrochen und auch die Preise sind wieder gestiegen: "Die Coronapandemie hat zweifellos das Bedürfnis nach Sicherheit gesteigert, der Markt ist vital mit vielen Facetten", so Miller-Aichholz. Und: Die Preise werden vom Markt auch angenommen, abgesehen von manchen Verkäufern, die aufgrund der hohen Zinshausnachfrage vielleicht unrealistische Preise verlangen. Prinzipiell aber, sagt Miller-Aichholz, funktionieren auch teure Liegenschaften, sofern sie auch entsprechend gut eingepreist sind.

Weniger auf dem Markt

Auch wenn die Zeiten für einen möglichen Exit gerade sehr günstig sind, sind im vergangenen Jahr weniger neue Objekte auf den Markt gekommen, sagt Franz Pöltl, Chef der EHL Investment Consulting. Im 1. Halbjahr 2020 waren noch überdurchschnittlich viele Transaktionen zu verzeichnen, doch gegen Jahresende stieg die Anzahl der Eigentümer, die eher nicht verkaufen wollten, sodass ein gewisser "Objektmangel" spürbar wurde. Dass viele nicht verkaufen wollen, erklärt er sich mit einer gewissen Angst davor, was diese mit dem Verkaufserlös machen sollen. Ein Argument gegen einen Verkauf sind da sicherlich die Verwahrgebühren der Banken gepaart mit der erstarkenden Angst vor einer anspringenden Inflation. An dieser Strategie, einmal abzuwarten und zu sehen, wie sich die Situation entwickelt, ändern auch die in der Pandemie herausfordernder gewordenen Erdgeschoßzonen nichts, da diese - mit Ausnahme von Objekten in den hochfrequentierten Einkaufsstraßen - auch schon vor der Corona- Krise einen eher geringen Beitrag zur Gesamtperfomance gebracht hatten.