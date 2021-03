immo flash

Zima erweitert Emspark

Weitere Betriebsansiedelungen, neues Gebäude

Autor: Charles Steiner

© Zima

Die größte zusammenhängende Gewerbe- und Betriebsfläche Vorarlbergs wird von Zima Projekt Baugesellschaft in Hohenems weiter ausgebaut. Nach einer mehrjährigen Planungsphase und Betriebsansiedelungen des Beschlägeherstellers Grass sowie vom Formenhersteller Meusburger, wird auf dem Gebiet an der A14 bis Juli 2021 der bereits seit über 20 Jahren bestehende Emspark erweitert und durch ein neues, zweistöckiges Gebäude ergänzt, berichtet die Zima heute via Aussendung. Hinzu kommt noch ein McDonalds-Restaurant. Das gesamte Investitionsvolumen für die bauliche Erweiterung beziffert die Zima mit rund 12,5 Millionen Euro. Es handelt sich um die Endphase für die Entwicklung des Areals nach zehn Jahren.

Anfang Februar konnte mit dem Bau eines neuen, zweistöckigen Gebäudes begonnen werden, das an den bereits bestehenden Emspark angrenzt. Sutterlüty verlegt seinen derzeitigen Lebensmittelmarkt in das Erdgeschoss des Neubaus, im Obergeschoss wird ein purfitness einziehen. Zusätzlich werden im 2. Obergeschoss zwei Büroeinheiten realisiert und ab Herbst 2021 vermietet. Die Fertigstellung des Neubaus ist für Herbst 2021 geplant.