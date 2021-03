immo flash

Zima übergibt Johanniter-Quartier

Bauteil im Römertor vorzeitig fertiggestellt

Autor: Charles Steiner

© Iris Nowak

Die Arbeiten am Römertor in Gersthofen bei Augsburg des Vorarlberger Entwicklers Zima schreiten voran. Nun ist auch der Bauteil des Johanniter-Quartiers offiziell übergeben worden. Ab April ist die pflegenahe Wohnanlage mit 82 Wohnungen bezugsfertig. Der Westriegel des Quartiers "Römertor" ist speziell nach den Wünschen der Johanniter gebaut worden. In diesem Gebäudekomplex befinden sich 82 barrierefreie Wohnungen, eine Tagespflege, ein offener Mittagstisch und eine Sozialstation sowie Gewerbeeinheiten, die das Gesamtkonzept ergänzen. Insgesamt umfasst es 6.500 m² Nutzfläche.

Dieter Stähele, Prokurist und Technischer Leiter der Zima Immobilienentwicklung sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesem Projekt nicht nur ein generationsübergreifendes Quartier für Alt und Jung geschaffen haben, sondern auch die Nachfrage nach neuen Wohnformen abdecken können. Die Zusammenarbeit aller, sei es Zima als Bauherr, Firma Krämmel als Baufirma, HanseMerkur Grundvermögen AG als Investor und Vermieter und den weiteren Beteiligten, lief stets Hand in Hand und ohne nennenswerte Komplikationen - trotz der Pandemie bedingten Unwägbarkeiten gegen Ende der Bautätigkeit. Nur so war die Fertigstellung und Übergabe ein halbes Jahr früher als erwartet möglich."