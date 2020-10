immo flash

Publikums-AIF auf zinsbaustein.de

Erste vollständig digitale Zeichnungsstrecke für AIF

Autor: Stefan Posch

Die Online-Plattform zinsbaustein.de bietet jetzt die erste vollständig digitale Zeichnungsstrecke für einen risikogemischten Alternativen Investmentfonds (AIF) an. Bei dem Publikums-AIF handelt sich um den „ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus“ (ICD 10 R+), ein Produkt des Mannheimer Emittenten Primus Valor. Der ICD 10 R+ ist bereits der vierte Alternative Investmentfonds aus dem Hause Primus Valor. Der Fonds hat eine geplante Laufzeit von acht Jahren. Anleger können sich ab 10.000 Euro beteiligen.

Der Fokus der Anlagestrategie liegt auf Investitionen in deutsche Wohnimmobilien, ergänzt durch einzelne Gewerbeeinheiten in renditestarken Mittel- und Oberzentren - und das bundesweit. „Wir freuen uns, dass wir Primus Valor als ersten Partner für die Vermittlung von geschlossenen AIFs über unsere Plattform gewinnen konnten. Der “ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus„ ist der erste risikogemischte geschlossene Publikums-AIF, der für unsere Kunden vollständig digital zeichenbar ist. Somit erweitern wir das Produktportfolio auf zinsbaustein.de neben Crowdinvestment um Fonds und unsere Kunden können sich nun auch unternehmerisch mit allen Chancen und Risiken beteiligen“, so Volker Wohlfarth, Geschäftsführer von zinsbaustein.de.

„Es ist das erste Mal, dass wir mit einer digitalen Plattform wie zinsbaustein.de, kooperieren. Wir sind überzeugt, dass dieser Vertriebsweg eine sehr gute Möglichkeit ist, die Zielgruppe der digitalen Selbstentscheider (Educated Decision Maker), anzusprechen und abzuholen. Wir vertrauen hier auf die Expertise unseres Partners zinsbaustein.de und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, fügt Gordon Grundler, Vorstand von Primus Valor, hinzu.