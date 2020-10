immo flash

Zwei Hochhäuser für Berlin-Lichtenberg

Howoge errichtet Wohnhochhaus und Büroturm

Autor: Stefan Posch

© c_BE_Berlin_GmbH

Zwei neue Hochhäuser mit je 64 Metern Höhe werden zukünftig die Skyline Lichtenbergs prägen. Die Howoge Wohnungsbaugesellschaft mbH hat heute gemeinsam mit Sebastian Scheel, Senator für Stadtentwicklung und Wohnen und dem Lichtenberger Bezirksbürgermeister Michael Grunst den Grundstein für ein Wohnhochhaus an der Frankfurter Allee 218 gelegt. In dem 22-geschossigen Gebäude entstehen auf einer Grundstücksfläche von nur 4.600 m² 394 Wohnungen, davon 197 Sozialwohnungen, und rund 2.800 m² Gewerbefläche.

Der Büroturm an der Frankfurter Allee / Ecke Möllendorfstraße wird schon im kommenden Jahr als Teil des Quartiers Am Rathauspark fertiggestellt. Neben rund 16.000 m² Büro- und Gewerbeflächen entstehen hier 251 Mietwohnungen. „Der Grund und Boden in Berlin ist knapp und teuer. Gleichzeitig stellen wir fest, dass die Menschen kompakte Kieze mit kurzen Wegen bevorzugen. Dem Rechnung zu tragen, ist nicht nur ein Gewinn für die Nachbarschaft, sondern auch ökologisch sinnvoll“, erklärt Howoge-Geschäftsführer Ulrich Schiller. „Deswegen müssen wir die Stadt, da wo es möglich ist, in die Höhe bauen.“